Антонио Конте: Лукаку - отличное приобретение для "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте оценил переход в миланский клуб форварда Ромелу Лукаку."Лукаку нужно работать, чтобы вписаться в команду. Как в плане физической подготовки, так и тактической. Он сразу же проявил желание тренироваться, чтобы подготовиться к сезону как можно лучше. Это отличное приобретение для «Интера», я очень рад, что он теперь с нами", — цитирует Конте Fox Sports.