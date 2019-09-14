Маурицио Сарри рассказал, как его мать, болельщица "Фиорентины", отреагировала на его назначение в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о реакции своей матери на его назначение в туринский клуб.По словам специалиста, вся его семья, проживающая в Тоскане, болеет за "Фиорентину", для которой "Ювентус" является заклятым соперником."Угрожала ли мать больше не разговаривать со мной, если я возглавлю "Ювентус"? Скажем так, она была не совсем рада. Моя бабушка жила в 500 метрах от стадиона, поэтому вся наша семья была преданной поклонницей "Фиорентины", кроме меня, так как я поддерживал "Наполи".У меня много воспоминаний об этом стадионе, но, к сожалению, сейчас я вижу перед собой только одно из них — когда проиграл здесь скудетто. Мне нужно быстрее заменить это на положительное воспоминание", — цитирует Сарри Football Italia.