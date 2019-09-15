"Ювентус" уступил лидерство в чемпионате Италии впервые за 560 дней

В субботу, 14 сентября, состоялся матч 3-го чемпионата Италии "Фиорентина" - "Ювентус". Встреча прошла во Флоренции и закончилась нулевой ничьей.Эта ничья позволила "Интеру", который в этот же день победил "Удинезе" (1:0), выйти на первое место в таблице Серии А. Таким образом, бьянконери впервые за 560 дней не являются лидерами чемпионата.В последний раз туринцы не были на первом месте в таблице 3 марта 2018 года, тогда лидировал "Наполи".