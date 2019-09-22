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"Болонья" потерпела поражение от "Ромы"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Болонья" потерпела поражение от "Ромы" со счетом 1:2.

Чемпионат Италии

4 тур

Голы: Коларов, 49, Сансоне, 54 (пен.), Джеко, 90+4

Болонья: Скорупски, Дейкс (Крейчи, 46), Денсвил, Томиясу, Бани, Медель, Поли, Сориано, Орсолини, Сансоне, Дестро

Рома: Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци, Манчини, Пеллегрини, Верету, Мхитарян, Кристанте, Клюйверт (Дзаньоло, 51), Джеко

Предупреждения: Флоренци, 13, Поли, 15, Дейкс, 41


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Теги: Болонья Рома Серия А
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