Президент ФИФА призвал вышвыривать расистов с итальянских стадионов

Президент ФИФА Джанни Инфантино подверг резкой критике очередной случай проявления расизма в футболе, который произошел в Италии.

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В воскресенье в середине первого тайма матча 4-го тура серии А "Аталанта" — "Фиорентина" (2:2) расистским нападкам со стороны болельщиков клуба из Бергамо подвергся темнокожий защитник гостей Энрике Далберт. Арбитр прервал встречу и потребовал объявить по стадиону предупреждение о недопустимости оскорблений.— С расизмом борются образованием, осуждением и обсуждением. Мы не можем допускать расизм в обществе или в футболе. В Италии ситуация не улучшилась, и это действительно серьезно. Нужно выявить ответственных за это и вышвыривать их со стадионов. Вам нужна, как в Англии, неотвратимость наказания. Вы не должны бояться осуждать расистов, нам нужно бороться с ними, пока это не прекратится", — сказал Инфантино