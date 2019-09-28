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Антонио Конте - об удалении Санчеса: я говорил ему играть осторожнее

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал выездную победу над "Сампдорией" в матче 6-го тура чемпионата Италии.

"Я предупреждал Санчеса и [Алессандро] Бастони, чтобы они были осторожны, поскольку у них уже были желтые карточки. Объяснял, что не смогу заменить их обоих.

Санчес забил, но затем также оставил команду вдесятером, после чего соперник забил.

Я доволен победой, но когда вы создаете так много моментов, нужно снимать вопрос о победителе до финального свистка. Мы должны были забить более двух голов еще в первом тайме", — цитирует Конте Forza Italian Football.

Sport24.ru


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Теги: Конте Санчес Интер Сампдория Серия А
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