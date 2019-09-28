Антонио Конте - об удалении Санчеса: я говорил ему играть осторожнее

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал выездную победу над "Сампдорией" в матче 6-го тура чемпионата Италии."Я предупреждал Санчеса и [Алессандро] Бастони, чтобы они были осторожны, поскольку у них уже были желтые карточки. Объяснял, что не смогу заменить их обоих.Санчес забил, но затем также оставил команду вдесятером, после чего соперник забил.Я доволен победой, но когда вы создаете так много моментов, нужно снимать вопрос о победителе до финального свистка. Мы должны были забить более двух голов еще в первом тайме", — цитирует Конте Forza Italian Football.