Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал выездную победу над "Сампдорией" в матче 6-го тура чемпионата Италии.
"Я предупреждал Санчеса и [Алессандро] Бастони, чтобы они были осторожны, поскольку у них уже были желтые карточки. Объяснял, что не смогу заменить их обоих.
Санчес забил, но затем также оставил команду вдесятером, после чего соперник забил.
Я доволен победой, но когда вы создаете так много моментов, нужно снимать вопрос о победителе до финального свистка. Мы должны были забить более двух голов еще в первом тайме", — цитирует Конте Forza Italian Football.
Sport24.ru
Антонио Конте - об удалении Санчеса: я говорил ему играть осторожнее
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