Мальдини поужинает с Шевченко, чтобы обсудить работу в "Милане"

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко планирует посетить матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Шахтер", который пройдет в Милане.