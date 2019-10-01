Мальдини поужинает с Шевченко, чтобы обсудить работу в "Милане"
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко планирует посетить матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Шахтер", который пройдет в Милане.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после игры Шевченко встретится за ужином со своим бывшим одноклубником Паоло Мальдини, занимающим пост технического директора красно-черных. Клуб планирует предложить Шевченко пост главного тренера.
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