Гаттузо отказал "Дженоа" и может возглавить "Сампдорию"

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может занять аналогичный пост в "Сампдории".По данным СМИ, первым в переговоры с Гаттузо вступил другой генуэзский клуб — "Дженоа", но Дженнаро отказал "грифонам". После этого он встретился с президентом "Сампдории" Массимо Ферреро и остался под впечатлением от переговоров. Сейчас 41-летний специалист попросил время, чтобы рассмотреть предложение.Возглавить "Дженоа" также отказались Стефано Пиоли, который считается главным претендентом на пост тренера "Милана", и Франческо Гвидолин.Ранее сообщалось, что Гаттузо может вновь возглавить "Милан", однако произойдет это только в случае полной смены нынешнего руководящего состава и, прежде всего, ухода Паоло Мальдини с поста технического директора. Накануне руководство россонери уволило предыдущего главного тренера Марко Джампаоло.