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Видаль отклонил предложение из Китая, чтобы перейти в "Интер"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет перебраться в Италию, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. По данным источника, Видалем интересуется "Интер".

Так, главный тренер миланцев Антонио Конте считает его приоритетным вариантом усиления полузащиты. Сам чилийский хавбек хотел бы перейти в "Интер". Он знает Конте по совместной работе в "Ювентусе". Агент Видаля уже начал переговоры о возможном трансфере футболиста.

При этом у Видаля было предложение от одного из китайских клубов, но он его отклонил. Ранее чилиец признался, что его не устраивает положение в "Барселоне". В текущем сезоне Видаль принял участие в восьми матчах, при этом в стартовом составе он вышел лишь на игру с "Севильей". Лишь в двух матчах, в которых Видаль выходил на замену, он провёл на поле более 20 минут.

"Чемпионат"


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Теги: Видаль Интер Серия А
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