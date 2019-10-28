Рибери извинился за толчок арбитра: я очень сожалею о произошедшем

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери попросил прощения за свое поведение после финального свистка матча 9-го тура Серии А между "Фиорентиной" и "Лацио" (1:2).Выражая недовольство работой судейской бригады, Рибери, замененный по ходу матча, позволил себе дважды толкнуть помощника главного арбитра Маттео Пассери. Француза наверняка ждет дисквалификация."Я очень сожалею о произошедшем вчера вечером. Прошу прощения у своих партнеров по команде, тренера и болельщиков. Прошу прощения даже у Пассери, потому что в конце матча я очень нервничал и был расстроен. Надеюсь, что он понимает, какое у меня было настроение.Я хотел бы всегда быть на поле, потому что я приехал во Флоренцию из-за этого города и этого клуба. Я ожидаю, что "Фиорентине" будут уделять больше внимания за ту отличную работу, что мы каждый день проделываем вместе", — написал Рибери в твиттере.