Рибери извинился за толчок арбитра: я очень сожалею о произошедшем

Выражая недовольство работой судейской бригады, Рибери, замененный по ходу матча, позволил себе дважды толкнуть помощника главного арбитра Маттео Пассери. Француза наверняка ждет дисквалификация.
"Я очень сожалею о произошедшем вчера вечером. Прошу прощения у своих партнеров по команде, тренера и болельщиков. Прошу прощения даже у Пассери, потому что в конце матча я очень нервничал и был расстроен. Надеюсь, что он понимает, какое у меня было настроение.
Я хотел бы всегда быть на поле, потому что я приехал во Флоренцию из-за этого города и этого клуба. Я ожидаю, что "Фиорентине" будут уделять больше внимания за ту отличную работу, что мы каждый день проделываем вместе", — написал Рибери в твиттере.
Oh dear.... Ribery what are you thinking?#FiorentinaLazio pic.twitter.com/hjYorg6SOv— Val Migliaccio (@Val61) October 27, 2019
Sport24.ru