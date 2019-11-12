"Болонья" - фаворит на подписание Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович близок к возвращению в Италию.38-летний швед, скорее всего, покинет MLS, когда закончится его контракт с американским клубом. По данным Corriere dello Sport, Ибрагимович продолжит карьеру в "Болонье". Тренер команды Синиша Михайлович лично позвонил Златану и призвал его приехать в Италию, повеселиться и развлечь страну.Ибрагимович дружит с Михайловичем, который в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.Нападающий примет решение до 10 декабря.