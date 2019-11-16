Конте получил угрозы и пулю в конверте. Полиция взяла тренера под охрану

Главный тренер "Интера" Антонио Конте был взят под защиту полиции после того, как специалист получил угрозы и пулю в конверте.Согласно данным итальянских СМИ, на имя Конте пришло письмо, содержащее угрозы и одну пулю. Последнее — известный факт устрашения, который в последнее время часто применяется в отношении местных политиков.Правоохранители завели дело и обеспечили Конте охрану снаружи его дома и на тренировочной базе.Ранее свое недовольство Конте выражали фанаты "Ювентусы", которые были не рады переходу тренера на работу в "Интер".