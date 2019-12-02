» » Квальярелла вошел в топ-20 бомбардиров Серии A, сравнявшись с Индзаги и Манчини

Квальярелла вошел в топ-20 бомбардиров Серии A, сравнявшись с Индзаги и Манчини

В понедельник состоялся матч 14-го тура чемпионата Италии "Кальяри" — "Сампдория". Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе "Сампдории" дублем отметился нападающий Фабио Квальярелла. Теперь на счету 36-летнего игрока 156 голов в рамках Серии А. Это позволило ему подняться на 19-е место бомбардиров в истории лиги, сравнявшись по этому показателю с Джиджи Ривой, Филиппо Индзаги и Роберто Манчини.

Следующей целью Квальяреллы является позиция Лука Тони (158). Лучшим бомбардиром Серии A является Сильвио Пиола — 274 гола. Второе место рейтинга занимает Франческо Тотти (250), третье — Гуннар Нордаль (225).

Sport24


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Теги: Квальярелла Серия А Манчини Индзаги Сампдория
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