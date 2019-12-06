Corriere dello Sport на первой полосе ответила на обвинения в расизме из-за скандального заголовка

Первая полоса пятничного выпуска Corriere dello Sport посвящена скандального заголовку предыдущего номера итальянской газеты.

'Who are you calling racist? We have been fighting for freedom and equality for over a century'



Corriere dello Sport launch impassioned defence on their front page amid Romelu Lukaku and Chris Smalling racism stormhttps://t.co/nByfIhUh9L — MailOnline Sport (@MailSport) December 6, 2019

Напомним, вчера Corriere dello Sport анонсировала матч 15-го тура Серии A "Интер" — "Рома", который состоится в пятницу, разместив на первой полосе нападающего нерадзурри Ромелу Лукаку и защитника джаллароси Криса Смоллинга с заголовком "Черная пятница".Газету обвинили в проявлении расизма. "Рома" и "Милан" даже объявили бойкот Corriere dello Sport до конца года.В сегодняшнем номере на первой полосе размещен заголовок: "Кого вы называете расистами? Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство"."Черная пятница" для тех, кто хочет и может понять это, была просто способом восхвалить различия, прекрасное богатство различий. Если вы этого не понимаете, это потому, что вы либо не можете, либо делаете вид. "Черная пятница" — невинный заголовок газеты, которая вот уже почти век страстно и упорно отстаивает спортивные ценности. И все же он был превращен в яд теми, внутри кого есть яд", — говорится в колонке редактора Corriere dello Sport Ивана Дзадзарони.