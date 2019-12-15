Технический директор "Милана" Паоло Мальдини подтвердил факт переговоров с 38-летним нападающим Златаном Ибрагимовичем, но отметил, что с каждым днем ситуация только усложняется.
"Ибрагимович, безусловно, в списке претендентов, и мы продолжаем переговоры, но есть и другие варианты.
Чем больше проходит времени, тем сложнее становится ситуация. Он не играл с 28 октября", — сказал Мальдини Sky Sport Italia.
Sport24
Мальдини: "Милан" продолжает переговоры по Ибрагимовичу
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