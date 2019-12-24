Смоллинг намерен остаться в "Роме"

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед", не хочет возвращаться в стан "красных дьяволов", сообщает Il Tempo.По информации источника, римский клуб намерен предпринять ещё одну попытку выкупа 30-летнего футболиста. Отмечается, что сам Смоллинг хочет остаться в Италии. Супруга футболиста также хочет, чтобы он выступал за римскую команду. Напомним, действующий контракт Смоллинга с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.