Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери поставил ультиматум полузащитнику команды Эмилиано Ригони, сообщает Calciomercato.com.
Как сообщает источник, тренер не доволен выступлениями аргентинского футболиста. Матч с "Миланом", который состоится сегодня, 6 января, может стать для аргентинца последним шансом, чтобы проявить себя в клубе. Крайний срок — матч с "Брешией" в рамках чемпионата Италии, иначе хавбек уже зимой вернётся в "Зенит". Отмечается, что клуб из Санкт-Петербурга вполне может согласиться вернуть аргентинца уже в зимнее трансферное окно, если команду покинет Себастьян Дриусси, который имеет выгодное предложение от "Интер Майями".
Ригони перешёл в "Сампдорию" на правах годовой аренды с обязательным выкупом после 20 проведенных за клуб матчей. Аргентинец принял участие в 8 матчах за итальянский клуб.
"Чемпионат.сом"
Раньери поставил Ригони ультиматум, чтобы определить судьбу игрока в "Сампдории"
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