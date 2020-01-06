Ибрагимович: хотел забить гол за "Милан" и отпраздновать, как бог

Нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в "Милан"."Я ощущал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет.У меня сохранились прекрасные отношения с фанатами, которые придают мне мотивации. Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог!Можно заметить, что команде не хватает уверенности и агрессии в финальной стадии атак, мы действовали недостаточно эффективно. Нужно понять, что делать, чтобы извлечь максимум из этого состава.Я пробыл здесь всего четыре дня и сделаю все возможное, чтобы «Милан» снова двигался вперед. Команде не хватает веры", - цитирует Ибрагимовича football-italia.