Хавбек "Ромы" Дзаньоло успешно перенёс операцию на крестообразной связке колена

"Рома" в официальном твиттере сообщила, что полузащитник команды Николо Дзаньоло успешно перенёс операцию на колене.Футболисту была сделана реконструкция передней крестообразной связки правого колена, а также восстановлен наружный мениск. Хавбек приступит к восстановлению завтра, 14 января. Сроки реабилитации после подобных травм обычно составляют от четырёх до шести месяцев. Таким образом, Дзаньоло, скорее всего, пропустит чемпионат Европы 2020 года. Хавбек получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:2).