"Интер" готов платить датскому полузащитнику Кристиану Эриксену 10 млн евро, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. Это вторая по величине зарплата в Серии А, больше него будет получать только форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В этом сезоне Эриксен забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи во всех турнирах, выступая в составе лондонского "Тоттенхэма".
"Интер" на данный момент имеет в своем активе 47 очков в 20-ти матчах и находится на второй строчке турнирной таблицы Серии А, возглавляет таблицу "Ювентус"
Источник: Эриксен будет самым высокооплачиваемым игроком Серии А после Роналду
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