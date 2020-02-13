"Милан" и "Ювентус" назвали стартовые составы на полуфинальный матч Кубка Италии. Нападающие своих клубов Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович сыграют с первых минут.
"Милан": Доннарумма, Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ребич, Ибрагимович.
"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Де Лигт, Де Шильо, Алекс Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рэмси, Роналду, Дибала.
Роналду и Ибрагимович - в стартовых составах "Милана" и "Ювентуса"
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