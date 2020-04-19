"Ювентус" договорился о контракте с Федерико Кьезой

Форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза договорился о контракте с туринским "Ювентусом".

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La Stampa сообщает, что Федерико Кьеза будет зарабатывать в "Ювентусе" 5 миллионов евро в год.



Сообщается, что "Ювентус" предложил "Фиорентине" 50 миллионов евро за трансфер Кьезы. Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо заявил, что не желает расставаться с нападающим меньше, чем за 60 миллионов.



Ранее сообщалось, что на Кьезу претендуют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".



Действующий контракт 22-летнего итальянца с "фиалками" рассчитан до 2022-го года.



В нынешнем сезоне на счету Кьезы 7 голов и 5 ассистов в 26-ти матчах за "Фиорентину".