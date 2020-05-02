"Болонья" и "Сассуоло" объявили о возвращении к тренировкам

Клубы итальянской Серии А начинают тренировочные процессы, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

Фото: Twitter

Как сообщают официальные сайты "Болоньи" и "Сассуоло", команды с 4-го мая начнут тренироватся.



Сообщается, что тренировки будут проходить в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки, спортивные залы, офисы) будет запрещен.



После 26-ти туров в таблице чемпионата Италии лидирует "Ювентус", набравший 63 очка.



Напомним, что Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса.



По актуальным данным на Апеннинском полуострове 209 328 человек заразилось коронавирусом. 28 710 человек погибло.