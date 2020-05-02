Как сообщают официальные сайты "Болоньи" и "Сассуоло", команды с 4-го мая начнут тренироватся.
Сообщается, что тренировки будут проходить в соответствии с правилами социального дистанцирования, в то время как доступ к структуре спортивного центра (раздевалки, спортивные залы, офисы) будет запрещен.
После 26-ти туров в таблице чемпионата Италии лидирует "Ювентус", набравший 63 очка.
Напомним, что Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса.
По актуальным данным на Апеннинском полуострове 209 328 человек заразилось коронавирусом. 28 710 человек погибло.
"Болонья" и "Сассуоло" объявили о возвращении к тренировкам
Клубы итальянской Серии А начинают тренировочные процессы, приостановленные из-за пандемии коронавируса.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!