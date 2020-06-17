Гаттузо потребовалось 17 матчей, чтобы взять трофей с "Наполи"

"Наполи" под руководством Дженнаро Гаттузо выиграл свой первый трофей с 2014 года.

Фото: Global Look Press

Об этом сообщает Squawka. Для итальянского специалиста этот трофей стал первым в карьере. Чтобы его получить, Гаттузо потребовалось всего 17 матчей у руля "Наполи".



Предыдущий кубок неаполитанцы выиграли с Рафаэлем Бенитесом шесть лет назад.



Напомним, вчера в финальном матче Кубка Италии между "Ювентусом" и "Наполи" подопечным Гаттузо удалось вырвать победу в серии пенальти, которая последовала сразу после основного времени встречи.