Малиновский - о ничьей с "Ювентусом": мы потеряли 2 очка

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал итог матча с "Ювентусом" в рамках 32-го тура Серии А.

Фото: ФК "Аталанта"