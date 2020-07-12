Встреча завершилась со счетом 2:2.
- Считаю, что мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали большего. Нам не повезло с этими пенальти. Сегодня был не наш день, - сказал Малиновский в видео клубного YouTube-канала.
В составе гостей по голу забили Дуван Сапата и Руслан Малиновский. У "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти.
Туринцы остались на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 76 очков. У "Аталанты" 67 баллов и третье место.
Малиновский - о ничьей с "Ювентусом": мы потеряли 2 очка
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал итог матча с "Ювентусом" в рамках 32-го тура Серии А.
Фото: ФК "Аталанта"
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