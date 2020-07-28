"Интер" на своем поле обыграл "Наполи"

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Интер" принимал "Наполи".
Фото: ФК "Интер"
Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Данило Д'Амброзио, а во втором тайме отличился Лаутаро Мартинес.

"Интер" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 79 очков. "Наполи" остался на седьмой позиции, имея в своем активе 59 пунктов.

Чемпионат Италии. 37-й тур

"Интер" - "Наполи" - 2:0
Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Бираги (Янг, 79), Брозович, Барелла, Кандрева (Годин, 60), Валеро (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60), Лукаку (Эриксен, 89)

"Наполи": Мерет, Максимович, Хюсай, Руй (Гулам, 65), Кулибали, Зелиньски (Аллан, 65), Элмас, Демме, Инсинье, Милик, Политано (Лосано, 75)

Предупреждения: Санчес, 22, Брозович, 45+4, Барелла, 55, Бираги, 76, Лосано, 81

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Теги: Серия А Интер Наполи
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