"Интер" на своем поле обыграл "Наполи"

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Интер" принимал "Наполи".

Фото: ФК "Интер"

Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Данило Д'Амброзио, а во втором тайме отличился Лаутаро Мартинес.



"Интер" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 79 очков. "Наполи" остался на седьмой позиции, имея в своем активе 59 пунктов.



Чемпионат Италии. 37-й тур



"Интер" - "Наполи" - 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74



"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Д'Амброзио, Бираги (Янг, 79), Брозович, Барелла, Кандрева (Годин, 60), Валеро (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60), Лукаку (Эриксен, 89)



"Наполи": Мерет, Максимович, Хюсай, Руй (Гулам, 65), Кулибали, Зелиньски (Аллан, 65), Элмас, Демме, Инсинье, Милик, Политано (Лосано, 75)



Предупреждения: Санчес, 22, Брозович, 45+4, Барелла, 55, Бираги, 76, Лосано, 81