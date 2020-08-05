Верратти: слухи о переходе Месси в "Интер" говорят о том, что Серия А вернулась на вершину

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился мнением относительно слухов о переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в миланский "Интер".

Фото: ФК "Барселона"

"Для меня это всего лишь слухи. Конечно, для итальянца тот простой факт, что Месси может быть связан с "Интером", является доказательством того, что Серия А вернулась на вершину и снова привлекает великих игроков. Роналду, Лукаку и Рибери не случайно решили приехать в нашу страну. И если молодой де Лигт выбрал наш чемпионат, значит, есть хорошие перспективы", - цитирует Верратти Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к Месси со стороны миланского клуба. "Интер" готов удовлетворить финансовые запросы форварда, поскольку видит перспективу от пребывания аргентинца в команде как игровую, так и финансовую.



Сам Месси не планирует покидать "Барселону", несмотря на недовольство работой президента каталонцев Жозепа Бартомеу. В прошедшем сезона чемпионата Испании "Барселона" с 82 очками заняла 2 место.



"Интер" по итогам розыгрыша серии А сезона-2019/2020 также занял вторую строчку.