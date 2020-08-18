Пресс-служба туринского клуба сообщила о продлении контракта с 33-летним игроком. Новый контракт будет действовать до 2021 года.
В прошлом сезоне аргентинец забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
Ансальди известен российским болельщикам по выступлению за "Рубин" и "Зенит".
"Торино" продлил контракт с бывшим игроком "Зенита" Ансальди
Защитник Кристиан Ансальди продолжит выступать за "Торино".
fantamagazine.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!