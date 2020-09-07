Отмечается, что португалец сделал предложение во время вечеринки в кругу своих друзей. Ни кого из членов семей пары не присутствовало. Родригес на предложение ответила согласием.
Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. В 2017 году девушка родила футболисту девочку Алану Мартину.
Форвард выступает за туринский клуб с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала".
Источник: El Mundo
Роналду сделал предложение Джорджине Родригес
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.
businessinsider.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!