Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в минувшее трансферное окно за 14,5 млн евро. На поле в составе итальянского клуба россиянин появился лишь однажды - в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Спустя 8 минут после выхода на поле Алексей отличился забитым голом.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
"Даже Платини полгода привыкал, а потом стал одним из лучших в истории Серии А". Арустамян - о Миранчуке
Инсайдер Нобель Арустамян поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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