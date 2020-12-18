"Аталанта" проявляет интерес к украинскому полузащитнику Коваленко

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Фото: ФК "Шахтёр"

По информации источника, интерес к украинцу проявляет "Аталанта". Сообщается, что итальянский клуб намерен подписать с футболистом долгосрочный контракт. Отмечается, что 24-летний хавбек близок к подписанию предварительного соглашения.



В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 11-и матчах во всех турнирах и забил 4 гола. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.



Отметим, что за "Аталанту" выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а также россиянин Алексей Миранчук.



Источник: Tuttomercatoweb