"Аталанта" проявляет интерес к украинскому полузащитнику Коваленко

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Шахтёр"
По информации источника, интерес к украинцу проявляет "Аталанта". Сообщается, что итальянский клуб намерен подписать с футболистом долгосрочный контракт. Отмечается, что 24-летний хавбек близок к подписанию предварительного соглашения.

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 11-и матчах во всех турнирах и забил 4 гола. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.

Отметим, что за "Аталанту" выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а также россиянин Алексей Миранчук.

Источник: Tuttomercatoweb

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Теги: Аталанта Серия А Коваленко Шахтер
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