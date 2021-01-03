Мартинес - о хет-трике в ворота "Кротоне": посвящаю голы своей семье и дочери, которая скоро родится

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победного матча 15-го тура Серии А против "Кротоне" (6:2).

Фото: "Getty Images"

"Интеру" противостояла хорошая команда, мы много работали над обороной, рады, что победили. Мне не хватало этого чувства, очень приятно забивать. Но важно и работать на команду. Голы посвящаю своей семье, девушке и нашей дочери, она скоро родится.



Одна из наших целей - победа в Серии А. Будем стремиться оставаться наверху. Надеемся, что останемся во главе турнирной таблицы до следующего тура", - заявил Мартинес.



Матч 15-го тура итальянской Серии А "Интер" - "Лацио" закончился разгромной победой черно-синих со счетом 6:2. Лаутаро Мартинес оформил в этой встрече хет-трик, также голы за "Интер" забивали Ромелу Лукаку, Ашраф Хакими. Один из мячей за миланский клуб забил игрок "Кротоне" в свои ворота.



"Интер" после этой победы набрал 36 очков и возглавил турнирную таблицу, опережая "Милан" на два очка. У команды Пиоли игра этого тура пройдет позже.



Источник: Sky Sport Italia