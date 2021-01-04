Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов петербургского "Зенита", а также "Интера" и "Милана".
"Семейство Поццо никогда не продает топ-игроков "Удинезе" в январе, так что могу только подтвердить: если он и уйдет, то не раньше лета.
Решения по важным трансферам будут приняты после первых шести матчей в 2021 году, когда доступные игроки начнут искать себе новые клубы", - передает слова Марино DAZN.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А 26-летний аргентинец принял участие в 14-и матчах (все - в стартовом составе) и отличился в них тремя забитыми мячами (1 из них - с пенальти) и одной результативной передачей.
Источник: Football Italia
Директор "Удинезе": если де Пауль и уйдет, то не раньше лета
Директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино высказался касаемо будущего полузащитника Родриго де Пауля.
Фото: ФК "Удинезе"
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