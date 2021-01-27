В частности, Кирилла спросили, подходит ли Александру чемпионат Италии по стилю.
"Я думаю, что ему подходит Европа", - ответил брат игрока.
Также у него спросили, почему у Александра не получилось уехать в Европу раньше.
"Я думаю, что не было прямых предложений, а просто полететь и постучаться куда-то, сказать: "Я хочу играть в Европе" — это странно", - заявил Кирилл Кокорин.
Кроме того, Кирилл высказался о критике в адрес брата. Он отметил, что нужно воспринимать только корректную критику.
"Слушайте, я так понимаю, что сейчас вообще народ обозленный. Если надо народу, то он на всех какую-нибудь критику найдет: и вменяемую, и невменяемую. Что тут сделать? Надо корректную критику воспринимать, а всяких остальных ребят даже не слушать и работать", - сказал Кирилл Кокорин.
Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". По данным СМИ, клуб Серии А заплатил за 29-летнего игрока 4,5 миллиона евро.
Напомним, что Кокорин выступал за "Спартак" с лета прошлого года. Он провел за команду 10 матчей, забил два гола и сделал два голевых паса.
Источник: Sport24
Кирилл Кокорин - о критике в адрес брата: я так понимаю, что сейчас вообще народ обозленный
Кирилл Кокорин, брат форварда Александра Кокорина, высказался о переходе игрока в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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