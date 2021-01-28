По информации источника, вопрос о получении россиянином рабочей визы должен быть решен в субботу, 30 января. Таким образом Кокорин сможет принять участие во встрече с "Интером", которая состоится 5 февраля.
Напомним, что Александр прилетел в Италию по туристической визе, а для выступлений за "Фиорентину" нужна рабочая. Именно с этим связан пропуск игрока матча 20-го тура Серии А против "Торино". Сообщается, что главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли доволен физическим состоянием нападающего и включил бы его в заявку, если бы не проблемы с документами.
Источник: РБ-Спорт
Кокорин должен получить рабочую визу в субботу. 5 февраля Александр может сыграть против "Интера"
У нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина есть шанс сыграть в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Интером".
Фото: ФК "Фиорентина"
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