- Ну ничего, первый раз все-таки, еще впишется. Желание есть. Человек талантливый, умеет играть, на том уровне может выглядеть хорошо. Звезд берут, топ-игроков, как Роналду, и сразу ставят в состав. А Сашу взяли в процессе сезона, должны посмотреть, как он будет выглядеть по движению и взаимодействиям, - передает слова Стаферова Sport24.
29-летний российский нападающий Александр Кокорин 5 февраля провел свой дебютный матч за итальянскую "Фиорентину". Футболист вышел на замену на 74 минуте встречи итальянской Серии A против миланского "Интера" при счете 0:2 и не отметился результативными действиями. Матч закончился поражением "фиалок" со счетом 0:2.
"Ну ничего, первый раз все-таки, еще впишется". Детский тренер Кокорина - о дебюте форварда за "Фиорентину"
Первый тренер нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Валерий Стаферов прокомментировал дебютный матч футболиста в Серии A.
Фото: ФК "Фиорентина"
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