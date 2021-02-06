"Странно, что Кокорин вообще вышел на футбольное поле. Сколько он пропустил? Отпуск плюс сборы - больше месяца без игровой практики. Через месяц ждите от него какого-то результата - это физиология", - заявил Канчельскис.
Отметим, что накануне Кокорин дебютировал в составе "Фиорентины" в матче 21-го тура Серии А с "Интером" (0:2). Российский форвард вышел на замену на 74-й минуте и не успел отличиться результативными действиями.
Источник: ТАСС
Канчельскис - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": странно, что он вообще вышел на поле
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о дебюте форварда Александра Кокорина за "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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