Корнеев: в подписании Кокорина "Фиорентиной" нет никакой логики

Бывший спортивный директор "Локомотива" и "Зенита" Игорь Корнеев высказался о переходе форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
Корнеев заявил, что приобретение Кокорина "Фиорентиной" представляется ему нелогичным. По его словам, спортивный директор "фиалок" взял на себя большой риск, подписав российского форварда.

"Когда "Фиорентина" бьется за выживание и берет в этот момент неготового Кокорина — это всегда стратегический вопрос. Если бы он феерил в "Спартаке", в этом была бы какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск взял на себя спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой. Брать в тот период именно Кокорина в "Фиорентину", ведущую борьбу за выживание", - сказал Корнеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что Кокорин присоединился к "Фиорентине" в январе. Он провел за итальянскую команду три матча и не отличился результативными действиями.

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Теги: Кокорин Корнеев Фиорентина Серия А
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