"Фиорентина" - о Кокорине в "Кальяри": ничего не знаем об этом слухе

Пресс-служба "Фиорентины" отреагировала на информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в "Кальяри".
Фото: "Getty Images"
"Мы ничего не знаем об этом слухе", - сказали в пресс-службе "фиалок".

Напомним, ранее стало известно, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может перебраться в другой клуб, став частью трансферной сделки между "фиалками" и "Кальяри". Руководство "Фиорентины" хотело бы приобрести у "Кальяри" вратаря Алессио Краньо, однако пока не готово платить за него запрашиваемые сардинцами 20 миллионов евро. Для снижения цены "фиалки" могут отправить в "Кальяри" Кокорина и защитника Лоренцо Венути.

Нападающий Александр Кокорин перешел в состав "Фиорентины" в январе этого года. Всего за итальянский клуб Кокорин провел 3 матча, в общей сложности сыграв 77 минут. На его счету одна желтая карточка. В последний раз в составе "фиалок" он играл 3 марта в игре 25-го тура против "Ромы" (1:2).

"Фиорентина" идет на 13-м месте в таблице Серии А, набрав в 37-ми матчах 39 очков. В последнем туре "фиалки" в гостях сыграют против "Кротоне". Матч пройдет 22 мая и начнется в 21:45 мск.

Источник: "СЭ"

СМИ: "Фиорентина" планирует отдать Кокорина в "Кальяри"

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин Кальяри
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