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Кокорин — в заявке "Фиорентины" на матч с "Дженоа"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин включен в заявку команды на матч 4-го тура Серии А против "Дженоа".
Фото: ФК "Фиорентина"
30-летний футболист ещё не выходил на поле в этом сезоне, так что появление в игре против "Дженоа" может стать для россиянина первым по ходу нынешней кампании.

Матч "Фиорентина" — "Дженоа" состоится завтра, 18 сентября. Начало: 16:00 мск.

Источник: пресс-служба "Фиорентины".

Бывший президент ФИФА: если Кокорин и Мамаев — злостные нарушители, их нужно было выгнать из футбола

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Теги: Фиорентина Дженоа Кокорин Серия А
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