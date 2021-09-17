30-летний футболист ещё не выходил на поле в этом сезоне, так что появление в игре против "Дженоа" может стать для россиянина первым по ходу нынешней кампании.
Матч "Фиорентина" — "Дженоа" состоится завтра, 18 сентября. Начало: 16:00 мск.
Источник: пресс-служба "Фиорентины".
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Кокорин — в заявке "Фиорентины" на матч с "Дженоа"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин включен в заявку команды на матч 4-го тура Серии А против "Дженоа".
Фото: ФК "Фиорентина"