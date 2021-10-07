Журналист назвал Малиновского футболистом топ-уровня. Также он отметил, что Руслан значительно сильнее как игрок по сравнению со своим одноклубником Алексеем Миранчуком и форвардом "Фиорентины" Александром Кокориным.
"О, Малиновский - игрок топ-уровня. Его любят фанаты, он показывает игру высочайшего уровня. Он на три головы выше, чем Кокорин и Миранчук. У него точно будет хорошее европейское будущее. Вот его любят и уважают фанаты. Гасперини очень любит Малиновского. Рад, что такой игрок есть в Италии! Про российских "звезд" не могу так сказать", - заявил Франки.
Источник: РБ Спорт
Журналист Tuttosport: Миранчук и Кокорин не должны играть в Серии А
Журналист Tuttosport: Малиновский на три головы выше, чем Кокорин и Миранчук
Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о полузащитнике "Аталанты" Руслане Малиновском.
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