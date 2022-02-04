Агент Миранчука: Сарри был заинтересован в его переходе. Еще в "Ювентусе" он был не против трансфера Алексея

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал, что футболист мог перейти в "Лацио".

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Шпинев отметил, что вариант с "Лацио" возник уже к концу трансферного окна. Но в матче с "Лацио" (0:0) Миранчук получил травму, восстановление от которой займет несколько недель. Вариант с переходом в римский клуб россиянин посчитал рискованным.



"Главная причина заключается в том, что "Аталанта" не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане "Аталанта" и игрок совпали в своих взглядах", - добавил Шпинев.



Ранее сообщалось, что "Лацио" и "Аталанта" договорились об аренде Миранчука до конца сезона. Римский клуб должен был заплатить за аренду 1 млн евро. Отмечалось, что в арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа футболиста за 10 млн евро.



Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года



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Агент Миранчука объяснил, почему россиянин не перешел в "Дженоа" "Сарри был заинтересован в переходе Алексея в "Лацио". Еще когда Маурицио работал в "Ювентусе", он был не против его трансфера в клуб. До "Аталанты" мы вели диалог с "Юве". Но в команде была серьезная конкуренция в группе атаки", - сказал Шпинев.Шпинев отметил, что вариант с "Лацио" возник уже к концу трансферного окна. Но в матче с "Лацио" (0:0) Миранчук получил травму, восстановление от которой займет несколько недель. Вариант с переходом в римский клуб россиянин посчитал рискованным."Главная причина заключается в том, что "Аталанта" не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане "Аталанта" и игрок совпали в своих взглядах", - добавил Шпинев.Ранее сообщалось, что "Лацио" и "Аталанта" договорились об аренде Миранчука до конца сезона. Римский клуб должен был заплатить за аренду 1 млн евро. Отмечалось, что в арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа футболиста за 10 млн евро.Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 годаИсточник: Чемпионат