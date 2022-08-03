"То, что творит Гасперини, — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в "Торино". Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в "Торино", если ему доверяет тренер", - цитирует Смородскую "СЭ".
Напомним, ранее Алексей Миранчук был близок к уходу из "Аталанты" в "Торино". Туринский клуб собирался арендовать россиянина на год с правом выкупа за 12 млн евро. Предстоящий переход подтвердил технический директор "Торино" Давиде Ваньяти.
Сегодня "Аталанта" объявила о том, что переход Миранчука заморожен, поскольку его заблокировал лично главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
В завершившемся сезоне Миранчук провел 25 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
Смородская - о блокировке ухода Миранчука из "Аталанты": игроки у Гасперини - рабы! То, что он творит - безобразие
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская возмутилась решением главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировать уход Алексея Миранчука.
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