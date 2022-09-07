"Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньятти сказал, что Миранчук присоединится к команде после матча сборных в конце сентября. Настрой у него отличный, боевой! … Леша и преодолевает, и готовится побеждать вместе с "Торино", — сказал Шпинев "СЭ".
Напомним, этим летом Миранчук на правах аренды присоединился к "Торино", права на российского хавбека принадлежат "Аталанте". В новом сезоне итальянской Серии А футболист принял участие в одном матче и записал на свой счет гол. В перерыве Миранчук был заменен, так как почувствовал недомогание.
Представитель Миранчука отреагировал на заявление спортдиректора "Торино" о сроках восстановления игрока
Агент полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о ходе восстановления футболиста после травмы.
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