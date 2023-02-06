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Каррера: если Миранчук и дальше будет так играть за "Торино", то привлечёт хорошие клубы

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу игры российского футболиста Алексея Миранчука за "Торино".
Фото: Getty Images
- Миранчук молодец, он хорошо себя показывает в Италии. Если он и дальше будет так играть за "Торино", то он привлечёт хорошие клубы из Европы. Алексей может играть в любом европейском чемпионате! – приводит слова Карреры Metaratings.

Летом 2022 года к "Торино" присоединился российский игрок Алексей Миранчук. Воспитанник "Локомотива" перебрался в туринский коллектив на правах годичной аренды из "Аталанты", в которой начинал свою европейскую карьеру. В текущем сезоне Алексей принял участие в 17 играх за туринскую команду – 15 в Серии А и 2 в Кубке Италии. Всего на счету Миранчука 1 257 игровых минут. За это время россиянин отметился 4 голами 3 результативными пасами.

Всего в итальянском первенстве с сезона 2020/2021 футболист провел 59 игр, в которых забил 10 голов и оформил 9 ассистентских действий. В октябре российскому атакующему хавбеку исполнится 28 лет. Контракт Алексея с коллективом из Бергамо действует до лета 2024 года. "Торино" вместе с Миранчуком после 21 проведенных матчей в Серии А располагается на 7 строчке в таблице. Команда Ивана Юрича набрала 30 очков.


Каррера Миранчук Ал Торино
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