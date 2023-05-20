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Аленичев: есть ли шансы у Кокорина вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе — нет

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о будущем нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: "СЭ"
– Закономерно, что Александр Кокорин начал забивать. Но чемпионат Кипра — не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл с учетом его мастерства. Им довольны. Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе — нет. Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит свою карьеру, — передает слова Аленичева "Известия".

Нападающий Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", но с конца лета 2022 года он выступает в аренде в кипрском "Арисе". В нынешнем розыгрыше местного первенства российский игрок сумел записать на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Накануне стало известно о том, что 32-летний Кокорин стал лучшим футболистом чемпионата Кипра по итогам сезона 2022-2023.

Отметим, что в "Фиорентину" российский нападающий перешел в начале 2021 года. В составе итальянской команды Александр Кокорин принял участие в 10-ти матчах, в которых он не сумел отметиться результативными действиями.


Серия А Фиорентина Кокорин Арис Аленичев
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