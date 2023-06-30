"Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет", - цитирует Менту Sport24.
32-летний Денис Черышев, выступающий на позиции левого вингера, защищает цвета "Венеции" с августа прошлого года. Футболист перебрался в Италию из "Валенсии" в качестве свободного агента. Контракт российского игрока рассчитан до конца июня 2024 года. Черышев провел 24 матча за "Венецию", забил 4 мяча и отдал 2 результативных ассиста.
Исполнительный директор "Венеции" подтвердил, что Черышев может покинуть клуб
Исполнительный директор "Венеции" Александер Мента рассказал, что итальянский клуб в ближайшее время может расстаться с российским вингером Денисом Черышевым.
Фото: ФК "Венеция"