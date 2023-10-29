Как сообщает источник, руководители "Аталанты" обсуждают вариант с уходом полузащитника Алексея Миранчука из команды предстоящей зимой. Отмечается, что в клубе недовольны положением россиянина в коллективе Джан-Пьеро Гасперини.
28-летний Миранчук является футболистом итальянской "Аталанты" с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в девять миллионов евро. В нынешнем сезоне российский игрок принял участие в четырех матчах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings.ru: "Аталанта" рассматривает вариант с уходом Миранчука зимой 2024 года
Итальянский "Аталанта" может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком в следующее трансферное окно.
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