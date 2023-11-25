"Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное", — сказал Черышев-старший.
32-летний Черышев играет за итальянскую команду с лета 2022 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в пяти матчах, проведя на поле 118 минут. Его контракт с "Венецией" рассчитан до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Отец Черышева не исключил уход Дениса из "Венеции" зимой
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Венеции" Дениса Черышева, не исключил уход футболиста из команды в зимнее трансферное окно.
Фото: IMAGO / IPA Sport