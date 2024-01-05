"Я был на матче "Аталанта" — "Сассуоло" и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провёл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит "Аталанте" по уровню. Я так не считаю", - приводит слова Карреры "РБ Спорт".
Напомним, что Алексей Миранчук отметился голом и результативной передачей в недавней кубковой встрече "Аталанты" и "Сассуоло" (3:1). В текущем сезоне российский полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро. "Аталанта" по итогам 18-ти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Миранчук присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020 года. Итальянцы заплатили московского "Локомотиву" 14,5 миллионов евро. В активе Миранчука 43 матча за сборную России.
Каррера - о Миранчуке: нельзя сказать, что он не подходит "Аталанте" по уровню. Я так не считаю
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об игре Алексея Миранчука.
Фото: Global Look Press